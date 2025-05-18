Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Belediyesi uçurtma şenliği düzenleyecek

        Niğde Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yarın uçurtma şenliği düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 14:25 Güncelleme: 18.05.2025 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Belediyesi uçurtma şenliği düzenleyecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Niğde Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yarın uçurtma şenliği düzenleyecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uçurtma sanatçısı Zahit Mungan'ın da katılacağı şenlik, yarın Kent Ormanı arkasındaki atletizm pistinde 12.30-16.00 saatleri arasında yapılacak.

        Şenlikte ücretsiz uçurtma da dağıtılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 19 Mayıs'ın, gençliğe verilen en büyük armağan olduğunu belirtti.

        Bu anlamlı günü halkla birlikte kutlamak, özellikle gençleri ve çocukları bu coşkuya ortak etmek istediklerini kaydeden Özdemir, "Uçurtma şenliği, sadece eğlenceli bir etkinlik değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi pekiştiren özel bir buluşma olacak." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        İngilizlerden flaş iddia: Ronaldo, Beşiktaş'a gidebilir!
        İngilizlerden flaş iddia: Ronaldo, Beşiktaş'a gidebilir!
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Hakkari'ye kayak merkezi geliyor
        Hakkari'ye kayak merkezi geliyor
        Trump Putin ile görüşecek
        Trump Putin ile görüşecek
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Kezzap dehşeti! Karısının ailesine saldırdı!
        Kezzap dehşeti! Karısının ailesine saldırdı!
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        "Türkiye benim evim gibi"
        "Türkiye benim evim gibi"

        Benzer Haberler

        Belediye Başkanı Özdemir'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayra...
        Belediye Başkanı Özdemir'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayra...
        NÖHÜ'de "Hayata Gülümse: MS Hastalığında Farkındalık Projesi" tanıtıldı
        NÖHÜ'de "Hayata Gülümse: MS Hastalığında Farkındalık Projesi" tanıtıldı
        Niğde'de sürücü ve yolcular trafik kuralları hakkında bilgilendirildi
        Niğde'de sürücü ve yolcular trafik kuralları hakkında bilgilendirildi
        Niğde'de jandarma ekiplerinden siber güvenlik eğitimi
        Niğde'de jandarma ekiplerinden siber güvenlik eğitimi
        Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Niğde Valisi Çelik'ten 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mes...
        Niğde Valisi Çelik'ten 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mes...