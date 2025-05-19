Niğde'de "19 Mayıs" dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenlendi
Niğde'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında doğa yürüyüşü yapıldı.
Niğde'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında doğa yürüyüşü yapıldı.
Valilik öncülüğünde, Niğde Belediyesi, Çamardı Kaymakamlığı ve Çamardı Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen etkinlik kapsamında 270 doğasever, Emli Vadisi'nden Parmakkaya’ya doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Vali Cahit Çelik'in de yer aldığı yürüyüşe katılanlar, hem spor yaptı hem de bölgenin doğal güzelliklerinin keyfini çıkardı.
Yürüyüşe il ve ilçe protokolü ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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