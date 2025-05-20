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        Niğde'de süneyle mücadele çalışmaları sürüyor

        Altunhisar'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin süneyle mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 10:42 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:47
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        Niğde'de süneyle mücadele çalışmaları sürüyor
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        Altunhisar'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin süneyle mücadele çalışmaları devam ediyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hububat alanlarında verimlilik ve kaliteyi korumak amacıyla teknik ekiplerinin köylerde süne çalışmaları sürüyor.

        Yapılan incelemede kımıl inişlerin olduğu vurgulanarak, çiftçilerin kendi arazilerini düzenli olarak kontrol etmeleri yönünde uyarılarda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri

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