Niğde'de süneyle mücadele çalışmaları sürüyor
Altunhisar'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin süneyle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Altunhisar'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin süneyle mücadele çalışmaları devam ediyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hububat alanlarında verimlilik ve kaliteyi korumak amacıyla teknik ekiplerinin köylerde süne çalışmaları sürüyor.
Yapılan incelemede kımıl inişlerin olduğu vurgulanarak, çiftçilerin kendi arazilerini düzenli olarak kontrol etmeleri yönünde uyarılarda bulunuldu.
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