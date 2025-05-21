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        Niğde Valisi Çelik çobanları ziyaret etti

        Niğde Valisi Cahit Çelik, daha önce Valiliğe randevu talebinde bulunan ancak sürülerini bırakamadıkları için gelemeyen çobanları hayvanları otlattıkları merada ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 11:41 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:46
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        Niğde Valisi Çelik çobanları ziyaret etti
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, daha önce Valiliğe randevu talebinde bulunan ancak sürülerini bırakamadıkları için gelemeyen çobanları hayvanları otlattıkları merada ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Konaklı beldesinde çobanlık yapan vatandaşları ziyaret eden Çelik, kendileriyle sohbet ederek, taleplerini dinledi.

        Hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi alan Çelik, kırsalda yaşamın zorluklarına rağmen emeğiyle ayakta duran vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirtti.

        Çelik, ziyarette çobanlara kitap hediye etti.

        Çobanlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Çelik'e teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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