Niğde'de aranan 6'sı firari hükümlü, 9 kişi yakalandı
Niğde'de aranan 6'sı firari hükümlü 9 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Niğde'de aranan 6'sı firari hükümlü 9 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan 1 yıl 8 ay ile 8 yıl 4 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A, B.C, M.G, F.Ö, V,D. ve N.A. yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan D.A, O.T. ve O.A. da yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.