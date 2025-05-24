Niğde'de aranan 6'sı firari hükümlü, 9 kişi yakalandı

Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan D.A, O.T. ve O.A. da yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.

Çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan 1 yıl 8 ay ile 8 yıl 4 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A, B.C, M.G, F.Ö, V,D. ve N.A. yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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