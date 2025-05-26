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        Niğde'de çocuklara ücretsiz bayram tıraşı yapıldı

        Niğde'de ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ücretsiz bayram tıraşı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 15:39 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:39
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        Niğde'de çocuklara ücretsiz bayram tıraşı yapıldı
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        Niğde'de ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ücretsiz bayram tıraşı yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden düzenli yardım alan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayram tıraşı yaptırıldı.

        Bu kapsamda kuaför Eyüp Kılıç ile çalışma arkadaşları, 100 çocuğu tıraş etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı bayram öncesinde mutlu etmek, en güzel görevlerimizden biri. Her bir çocuğumuzun bayrama tebessümle girmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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