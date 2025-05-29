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        NÖHÜ'de kadınlar için hazırlanan proje tamamlandı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin (NÖHÜ) koordinesinde yürütülen kırsal kesimdeki kadınlar için ekonomik fırsatlar oluşturmak amacıyla hayata geçirilen "İklim Değişikliği Uyum Stratejisi Uygulama Projesi"nin kapanış töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 11:40 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:40
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        NÖHÜ'de kadınlar için hazırlanan proje tamamlandı
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin (NÖHÜ) koordinesinde yürütülen kırsal kesimdeki kadınlar için ekonomik fırsatlar oluşturmak amacıyla hayata geçirilen "İklim Değişikliği Uyum Stratejisi Uygulama Projesi"nin kapanış töreni gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan NÖHÜ Atık Yönetimi Koordinatörü Prof. Dr. Ece Ümmü Deveci, projenin yalnızca bir eğitim programı olmadığını bir umut, dönüşüm ve birlikte büyümenin hikayesi olduğunu belirtti.

        Projenin, masa başında yazılmış teorik bir plan olmaktan öte sahadan, topraktan, kadınların ellerinden, çocukların gözlerinden ilham alarak şekillendiğini anlatan Deveci, "Kadınlarımızın, çocuklarımızın neye ihtiyaç duyduğunu onlardan dinledik. Ne istedilerse ona kulak verdik ve ne hayal ettilerse birlikte inşa ettik." ifadesini kullandı.

        İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar da iklim değişikliğinden etkilenecek olan kadınlar ve çocuklar için bu sürecin bir fırsat olduğuna dikkati çekti.

        NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise projenin hem üniversitenin stratejik hedeflerine hem de bölgesel kalkınma anlayışı temelinde Niğde'ye önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

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