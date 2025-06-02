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        Niğde'de öğrencilere jandarmanın görevleri anlatıldı

        Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde öğrencilere yönelik bilgilendirme semineri düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 10:23 Güncelleme: 02.06.2025 - 10:23
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        Niğde'de öğrencilere jandarmanın görevleri anlatıldı
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        Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde öğrencilere yönelik bilgilendirme semineri düzenledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma personeli, meslek tanıtım eğitim faaliyetleri kapsamında 467 öğrenciye jandarma mesleğini tanıttı.

        Jandarmanın görevleri hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler, jandarma destek köpeklerinin gösterileriyle de eğlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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