Niğde'de öğrencilere jandarmanın görevleri anlatıldı

Jandarmanın görevleri hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler, jandarma destek köpeklerinin gösterileriyle de eğlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma personeli, meslek tanıtım eğitim faaliyetleri kapsamında 467 öğrenciye jandarma mesleğini tanıttı.

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