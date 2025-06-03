Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda, 325 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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