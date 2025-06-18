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        Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda 16 zanlı yakalandı

        Niğde'de polisin düzenlediği ruhsatsız silah operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 17:08 Güncelleme: 18.06.2025 - 17:08
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        Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda 16 zanlı yakalandı
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        Niğde'de polisin düzenlediği ruhsatsız silah operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 16 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 9 şarjör, 70 tabanca fişeği, 218 tüfek kartuşu ile kesici ve delici alet ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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