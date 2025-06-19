Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametgahlarında, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 113,6 gram sentetik uyuşturucu ve 15,14 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

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