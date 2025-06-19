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        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:42 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:42
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        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Niğde’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin üzerlerinde, ikametgahlarında, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 113,6 gram sentetik uyuşturucu ve 15,14 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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