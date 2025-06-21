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        Niğde'de firari hükümlü ve 1 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

        Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen operasyonda firari hükümlü ve 1 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 11:53 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:53
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        Niğde'de firari hükümlü ve 1 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı
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        Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen operasyonda firari hükümlü ve 1 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında 6 suçtan arama kaydı ve hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari U.O'nun yakalanması için çalışma yürüttü.

        Ekipler, düzenlediği operasyonda firari U.O'yu ve onunla hareket ettiği belirlenen S.O'yu gözaltına aldı.

        U.O'nun saklandığı evde yapılan aramada 2 tabanca, 2 şarjör, 13 fişek, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.O. ve S.O, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" ile "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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