Niğde'de firari hükümlü ve 1 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen operasyonda firari hükümlü ve 1 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında 6 suçtan arama kaydı ve hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari U.O'nun yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, düzenlediği operasyonda firari U.O'yu ve onunla hareket ettiği belirlenen S.O'yu gözaltına aldı.

U.O'nun saklandığı evde yapılan aramada 2 tabanca, 2 şarjör, 13 fişek, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.O. ve S.O, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" ile "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından tutuklandı.