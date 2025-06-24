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        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 10:18 Güncelleme: 24.06.2025 - 10:18
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        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 306,74 gram sentetik uyuşturucu ve 48 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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