Niğde'de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Niğde'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Konaklı beldesinde motosikletiyle bir iş yerinin önüne gelen A.Ö. (18), henüz bilinmeyen nedenle silahla dükkana ateş etti.

Saldırıda iş yerinde bulunan Hasan C. (47), Hüsmen C. ve Batuhan C. (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan C'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.