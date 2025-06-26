Niğde'de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Konaklı beldesinde motosikletiyle bir iş yerinin önüne gelen A.Ö. (18), henüz bilinmeyen nedenle silahla dükkana ateş etti.

Niğde'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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