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        Niğde'de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Niğde'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 15:48 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:48
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        Niğde'de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Niğde'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Konaklı beldesinde motosikletiyle bir iş yerinin önüne gelen A.Ö. (18), henüz bilinmeyen nedenle silahla dükkana ateş etti.

        Saldırıda iş yerinde bulunan Hasan C. (47), Hüsmen C. ve Batuhan C. (17) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan C'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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