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        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 10:52 Güncelleme: 27.06.2025 - 10:52
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        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Ankara-Niğde Otoyolu Kemerhisar gişeleri çıkışında bir araçta ve içerisindeki kişinin üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu ve hap ile 4 cep telefonu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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