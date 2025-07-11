Niğde'de hakkında 20 yıl 6 ay 29 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bu kapsamda "hırsızlık" suçundan 24 suç kaydı bulunan ve hakkında 20 yıl 6 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, ilçeye bağlı Kemerhisar beldesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

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