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        Niğde'de hakkında 20 yıl 6 ay 29 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Niğde'de hakkında 20 yıl 6 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 14:22 Güncelleme: 11.07.2025 - 14:22
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        Niğde'de hakkında 20 yıl 6 ay 29 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Niğde'de hakkında 20 yıl 6 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda "hırsızlık" suçundan 24 suç kaydı bulunan ve hakkında 20 yıl 6 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, ilçeye bağlı Kemerhisar beldesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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