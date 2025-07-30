Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de "Geleneksel Yetimlerle Piknik ve Spor Şenliği"nin 5'incisi düzenlendi

        Niğde Belediyesi ile Yetim Eli Derneği iş birliğinde bu yıl 5'incisi düzenlenen "Geleneksel Yetimlerle Piknik ve Spor Şenliği", Gebere Barajı Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 15:08 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de "Geleneksel Yetimlerle Piknik ve Spor Şenliği"nin 5'incisi düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Niğde Belediyesi ile Yetim Eli Derneği iş birliğinde bu yıl 5'incisi düzenlenen "Geleneksel Yetimlerle Piknik ve Spor Şenliği", Gebere Barajı Mesire Alanı’nda gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 2 bin yetim çocuğun katıldığı etkinlik, kahvaltı ile başladı.

        Bu yıl beşincisi düzenlenen şenliğe, başta Niğde olmak üzere, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir ve Kayseri'den de gelen çocuklar katıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen çocuklar, keyifli vakit geçirme imkanı buldu.

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, çocukların yüzlerindeki mutluluğun kendileri için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, "Yetim çocuklarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Devlet olarak, millet olarak, belediye ve sivil toplum kuruluşları olarak her zaman onların yanında olacağız. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, biz geleceğimizi çocuklarımıza emanet edeceğiz. Şehrimizde yaşayan her bireyin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. Özellikle çocuklarımızın daha iyi şartlarda büyümesini sağlamak, en öncelikli görevimiz. Onların geleceğe umutla bakabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Etkinlikte dart, survivor parkuru, at binme, okçuluk ve geleneksel güreş gibi pek çok etkinlik gerçekleştirildi.

        Yarışmalarda dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız"
        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız"
        Fenerbahçe, Skriniar'a kavuşuyor!
        Fenerbahçe, Skriniar'a kavuşuyor!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!

        Benzer Haberler

        Niğde'de traktör römorkunun altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybet...
        Niğde'de traktör römorkunun altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybet...
        Bahçede tabancasını temizlediği sırada silah ateş aldı; 1 ölü
        Bahçede tabancasını temizlediği sırada silah ateş aldı; 1 ölü
        Niğde'de silahın kazara ateş alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
        Niğde'de silahın kazara ateş alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
        Kediyi, suni teneffüs ve kalp mesajı ile kurtarmaya çalıştı
        Kediyi, suni teneffüs ve kalp mesajı ile kurtarmaya çalıştı
        Otoyolda tankerle çarpışan motosikletin 84 yaşındaki sürücüsü öldü
        Otoyolda tankerle çarpışan motosikletin 84 yaşındaki sürücüsü öldü
        Niğde'de engelli kişinin askerlik hayali gerçekleştirildi
        Niğde'de engelli kişinin askerlik hayali gerçekleştirildi