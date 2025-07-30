Niğde'de "Geleneksel Yetimlerle Piknik ve Spor Şenliği"nin 5'incisi düzenlendi

Niğde Belediyesi ile Yetim Eli Derneği iş birliğinde bu yıl 5'incisi düzenlenen "Geleneksel Yetimlerle Piknik ve Spor Şenliği", Gebere Barajı Mesire Alanı’nda gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 2 bin yetim çocuğun katıldığı etkinlik, kahvaltı ile başladı.

Bu yıl beşincisi düzenlenen şenliğe, başta Niğde olmak üzere, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir ve Kayseri'den de gelen çocuklar katıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen çocuklar, keyifli vakit geçirme imkanı buldu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, çocukların yüzlerindeki mutluluğun kendileri için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, "Yetim çocuklarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Devlet olarak, millet olarak, belediye ve sivil toplum kuruluşları olarak her zaman onların yanında olacağız. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, biz geleceğimizi çocuklarımıza emanet edeceğiz. Şehrimizde yaşayan her bireyin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. Özellikle çocuklarımızın daha iyi şartlarda büyümesini sağlamak, en öncelikli görevimiz. Onların geleceğe umutla bakabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.