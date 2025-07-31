Niğde'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Durmuş Aytaç yönetimindeki 01 CBM 07 plakalı motosiklet, Beyağıl köyü yakınlarında D-750 kara yolunun Orman İşletme Müdürlüğü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cenaze, Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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