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        Niğde'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Niğde'nin Ulukışla ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 16:14 Güncelleme: 31.07.2025 - 16:14
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        Niğde'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Niğde'nin Ulukışla ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Durmuş Aytaç yönetimindeki 01 CBM 07 plakalı motosiklet, Beyağıl köyü yakınlarında D-750 kara yolunun Orman İşletme Müdürlüğü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Cenaze, Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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