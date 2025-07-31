Niğde'de dilencilere yönelik denetim yapıldı

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda şehir genelinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri, özellikle cami önleri, pazar yerleri, otobüs durakları ve kalabalık caddelerde yaptıkları kontrollerde, dilencilik yaparak vatandaşların dini ve insani duygularını istismar eden kişilere müdahale etti.

Dilencilik yaptığı tespit edilen kişilere, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesinin 1. fıkrası kapsamında idari para cezası kesildi. Ayrıca, yine aynı kanunun 37. maddesi uyarınca halkın yoğun bulunduğu yerlerde mal veya hizmet satarak çevreye rahatsızlık veren kişilere de cezai işlem uygulandı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, şehir genelinde vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışanlara karşı zabıta ekiplerinin operasyon yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

“Şehrimizin farklı noktalarında, özellikle cami çevreleri ve yoğun insan trafiğinin olduğu alanlarda dilencilik yaparak vatandaşlarımızın duygularını sömürmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Bazı kişilerin küçük yaştaki çocukları da kullanarak bu istismarı daha da ileri boyutlara taşıdığı görülmektedir. Niğde Belediyesi olarak halkımızın huzurunu korumak ve kamusal alanlarda düzeni sağlamak adına zabıta ekiplerimizle birlikte denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olmalarını, benzer durumlarla karşılaştıklarında 444 51 01 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden bizlere ulaşmalarını rica ediyoruz. Daha huzurlu, daha güvenli ve daha sağlıklı bir Niğde için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."