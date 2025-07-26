Niğde'de silahın kazara ateş alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Yakınları tarafından Çiftlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, Bağlama beldesinde U.B’nin temizliğini yaptığı tabanca, M.A'nın dokunması sonucu kazara ateş aldı.

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