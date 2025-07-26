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        Niğde'de silahın kazara ateş alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

        Niğde'de silahın kazara ateş alması sonucu 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 18:34 Güncelleme: 26.07.2025 - 18:34
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        Niğde'de silahın kazara ateş alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
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        Niğde’de silahın kazara ateş alması sonucu 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

        İddiaya göre, Bağlama beldesinde U.B’nin temizliğini yaptığı tabanca, M.A'nın dokunması sonucu kazara ateş aldı.

        Kurşunun isabet ettiği 63 yaşındaki S.B. ağır yaralandı.

        Yakınları tarafından Çiftlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        U.B. ve M.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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