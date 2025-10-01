Habertürk
Habertürk
        Niğde Haberleri

        Geleceğin ziraat mühendisleri üniversitenin uygulama bahçelerinde yetişiyor

        AHMET DEMİRCAN - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, sebze ve meyve yetiştiriciliğini uygulama bahçelerinde öğreniyor.

        Giriş: 01.10.2025 - 11:04 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:04
        Geleceğin ziraat mühendisleri üniversitenin uygulama bahçelerinde yetişiyor
        AHMET DEMİRCAN - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, sebze ve meyve yetiştiriciliğini uygulama bahçelerinde öğreniyor.

        Fakültede eğitim gören 553 öğrenci, akademisyenler gözetiminde Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki 3 bin 200 dönümlük arazi ile üniversitenin yerleşkesinde kurulu yaklaşık 400 dönümlük uygulama bahçelerinde elma, kiraz, böğürtlen, yonca, mısır, buğday ve patatesin ekimi, dikimi ve hasadına kadar her türlü işlemini yapıyor.

        Öğrenciler uygulama dersi kapsamında son olarak NÖHÜ Merkez Yerleşkesi'nde bulunan patates tarlasında hasat yaptı.

        Uygulama bahçelerinde üretilen ürünler üniversite ile kentteki merkezlerde satılıyor.

        - "Şu an patates hasadı yapıyoruz"

        NÖHÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, AA muhabirine, merkez kampüste yaklaşık 400 dekar bir arazide hasat yaptıklarını söyledi.

        Tarla ve bahçe bitkileri konularında uygulama ve araştırma yaptıklarını ifade eden Şekeroğlu, şöyle konuştu:

        "Şu an içinde bulunduğumuz yerde patates hasadı yapıyoruz. Öğrencilerimiz bu patatesi mayıs ayında ekmişlerdi, şimdi hasat ediyor. Öğrenciler burada, buğday, mısır, elma, böğürtlen, bağ konularında uygulama ve araştırma yapıyor. Daha önce buğday araştırmalarını ve hasadını, böğürtleni yapmıştık. Amacımız öğrencilerimizin sektörde rekabet edebilir seviyede olmasını sağlamak ve donanımlı bir bilgi birikiminin olması. Öğrencimizi fakültemize geldikten sonra mutlaka uygulamalı eğitim içerisine alıyoruz. Gerek seralarımızda gerekse sera dışında uygulamalarımız devam ediyor."

        - Öğrenciler deneyimleyerek öğreniyor

        Şekeroğlu, öğrencilerin ürünlerin ekiminden hasadına kadar her aşamasında olduklarını ve deneyimleyerek öğrendiklerini dile getirdi.

        Öğrencilerin deneyimleme yoluyla sektöre hazır hale geldiklerini vurgulayan Şekeroğlu, "Burada şu an öğrencilerimiz geleneksel yöntemlerle toprak işleme, ekim sistemleri ve hasattaki makineleri kullanıyor. İleriki dönemlerde daha modern ve akıllı seralar kullanılacak. Akıllı sera teknolojilerini orada kullanacağız. Elde ettiğimiz ürünleri genelde üniversitemizin satış ofislerinde satıyoruz ve böylece bölgedeki tüketicilere bir katkıda buluyoruz." diye konuştu.

        - "Kendi işini yapacak olanlar için çok büyük bir deneyim"

        Tarımsal Genetik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Seyit Ali Er de ekilen ürünlerin her aşamasında emeği olduğu için memnun olduğunu söyledi.

        Sürece dair birçok şey öğrendiğini anlatan Er, "Ekim, toprak hazırlığı, gübreleme, sulama, enerji ve su kapasitesi gibi birçok şeyi burada öğrendik. Burada ıslah çalışmalarını, farklı patates cinslerinin ne için kullanıldığını öğrendik. Her şeyini burada görebiliyoruz. Bu süreç, buradan çıktığımız zaman sektörde nasıl çalışacağımızı bize gösteriyor. Aynı zamanda kendi işini yapacak olanlar için çok büyük bir deneyim. Buradan çıktıktan sonra kesinlikle kalifiyeli bir mühendis olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

