        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Kızılay Haftası mesajı

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kızılay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 15:02 Güncelleme: 30.10.2025 - 15:02
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Kızılay Haftası mesajı
        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kızılay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Özdemir, mesajında, Kızılay Haftası'nı idrak etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

        Türk Kızılayın 150 yılı aşkın süredir yardım elini dünyanın 4 yanına taşıyan güzide kurum bir olduğunu dile getiren Özdemir, rengini şehitlerin kanından alan hilaliyle, acı ve gözyaşı olan yere koştuğunu kaydetti.

        Özdemir, Kızılayın dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın insanlığın ortak vicdanı olmayı başardığını, ulusal ve uluslararası krizlerde milletin gurur kaynağı olduğunu aktardı.

        Kızılay'ın afetlerdeki müdahalesinin yanında, yürüttüğü kan bağışı kampanyalarıyla binlerce insana can olduğunu vurgulayan Özdemir, "Sosyal yardım programlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yarasını sarmaktadır. Kızılay iyiliğin bir an değil, sürekli bir sorumluluk olduğunun en büyük kanıtıdır. Bu iyilik hareketinin isimsiz kahramanları olan fedakar Kızılay çalışanlarına, hiçbir karşılık beklemeyen değerli gönüllülerine ve bu hareketi ayakta tutan hayırsever bağışçılarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Tüm hemşehrilerimin ve aziz milletimizin Kızılay Haftası'nı en içten dileklerimle kutlarım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

