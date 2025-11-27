Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de yerli patates ve barbunyanın ilk alımı yapıldı

        Niğde Valiliği öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Migros arasında yürütülen işbirliği kapsamında yerli ve milli tohumlardan üretilen patates ile barbunyanın ilk alımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 12:23 Güncelleme: 27.11.2025 - 12:26
        Niğde'de yerli patates ve barbunyanın ilk alımı yapıldı
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programa, Vali Cahit Çelik, Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, Migros Grubu Pazarlama Direktörü Cavit Meti ile Migros heyeti, tarım sektörünün temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çelik, Niğde'nin Türkiye'de patates üretiminde açık ara lider olduğunu belirtti.

        Çelik, kentin kuru fasulye ve barbunya üretiminde de güçlü bir üretim merkezi olduğunu ifade etti.

        Yerli ve milli tohumlarla üretilen ürünlerin raflarda yer almasının önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

        "Yerli tohumculuk sahada karşılık buldu ve üreticinin emeği güçlendi. Bu işbirliği Niğde'nin tarımsal potansiyelinin markalaştığı örnek bir model niteliği taşımaktadır. Sürece katkıda bulunan AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt'a, Migros yönetimine, Patates Araştırma Enstitüsünün değerli bilim insanlarına, üreticilere ve tüm paydaş kurumlara teşekkür ediyorum. Yerli üretim güçlü Türkiye demektir. Niğde'nin bereketli topraklarında yetişen ürünlerin hak ettiği değeri bulması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

        Migros yetkilileri de Türkiye'nin dört bir yanında yerli üretimi destekleyen alım garantisi ve sürdürülebilir tedarik politikalarını Niğde'de uygulamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

        Konuşmaların ardından enstitü tarafından geliştirilen yerli patates çeşitleri ile yerli barbunyanın ilk alım işlemi gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

