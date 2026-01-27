Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        Niğde'de kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

        Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 15:53 Güncelleme: 27.01.2026 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13-18 Ocak tarihlerinde kaçak sigara imalatı ve ticareti, sahte alkol ile emtia kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 761 bin 250 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 80 litre etil alkol ve 667 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!

        Benzer Haberler

        Niğde Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 44 bin 460 TL oldu
        Niğde Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 44 bin 460 TL oldu
        Niğde'de bir haftalık asayiş ve güvenlik bilançosu açıklandı
        Niğde'de bir haftalık asayiş ve güvenlik bilançosu açıklandı
        Niğde'de kaçakçılık operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
        Niğde'de kaçakçılık operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
        NÖHÜ ile Bor Şeker AŞ. arasında iş birliği protokolü imzalandı
        NÖHÜ ile Bor Şeker AŞ. arasında iş birliği protokolü imzalandı
        Niğde'de sağlıkta büyük dönüşüm Randevu süreleri kısaldı, yatak kapasitesi...
        Niğde'de sağlıkta büyük dönüşüm Randevu süreleri kısaldı, yatak kapasitesi...
        Niğde Valiliği uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
        Niğde Valiliği uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor