Niğde'de kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13-18 Ocak tarihlerinde kaçak sigara imalatı ve ticareti, sahte alkol ile emtia kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 761 bin 250 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 80 litre etil alkol ve 667 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
