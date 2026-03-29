        Niğde'de boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

        Niğde'nin Bor ilçesinde dün boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan 3 çocuk annesi Başak Zeliha Y'nin cenazesi, Bor ilçesine getirildi.

        Annesi tarafından, iki evliliğinde de gelinlik giyemediği için tabutunun üstüne beyaz gelinlik konulan Başak Zeliha Y'nin cenazesi, Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından İftiyan Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine, öldürülen kadının ailesi ve yakınları ile Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ve vatandaşlar katıldı.

        Öte yandan olayın ardından aynı bıçakla intihar girişiminde bulunan şüpheli C.Y'nin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        - Olay

        İlçeye bağlı Selçuklu Mahallesi'ndeki bir apartmanda dün C.Y. ile boşanma aşamasındaki eşi Başak Zeliha Y. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında bıçakla eşini yaralayıp kaçan C.Y, aynı bıçakla intihar girişiminde bulunmuştu.

        Hastaneye kaldırılan çiftten ağır yaralanan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!
        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Konserde kavga çıktı
        Konserde kavga çıktı
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Kahkaha zinciri nasıl başlıyor?
        Kahkaha zinciri nasıl başlıyor?
        "Burcu'nun tarafındayım"
        "Burcu'nun tarafındayım"
        İtibar kaybediyorlar
        İtibar kaybediyorlar

        Benzer Haberler

        Eşi tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi kadın son yolculuğuna uğurlandı
        Eşi tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi kadın son yolculuğuna uğurlandı
        Niğde Barosundan, kadın cinayetinde "yargı sürecinin takipçisi olacağız" aç...
        Niğde Barosundan, kadın cinayetinde "yargı sürecinin takipçisi olacağız" aç...
        Niğde'de eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti
        Niğde'de eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti
        GÜNCELLEME - Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren şüpheli intihar gi...
        GÜNCELLEME - Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren şüpheli intihar gi...
        Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü; intihar girişiminde bulund...
        Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü; intihar girişiminde bulund...
        Veteriner hekimlik mesleği Niğde'de bölge toplantısında masaya yatırıldı
        Veteriner hekimlik mesleği Niğde'de bölge toplantısında masaya yatırıldı