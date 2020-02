Ömer Halisdemir'e doğum gününde kabri başında anıldı

ANKARA'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir, doğum gününde öğrenim gördüğü okulun öğrencileri ve vatandaşlar tarafından dualarla anıldı.

20 Şubat 1974 yılında dünyaya gelen 15 Temmuz darbe girişiminin kahramanı Ömer Halisdemir'in doğum gününde, Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan kabrini öğrenciler ve vatandaşlar ziyaret etti. Konya´dan Şehit Ömer Halisdemir´in kabrini ziyaret etmek için gelen Mustafa Akman, "Hain darbe girişimi sonrası en az 10 gün sabahlara kadar uyumadık, hep meydanlardaydık. Ömer Halisdemir şehidimizin şehadetini de canlı olarak seyrettik. O hala gözümün önünde ve hiçbir zaman ölünceye kadar da gitmeyecek. O duygular zaten bizi bu tarafa döndürüyor. Mesela direk geçebilirdim ama, buradan her geçtiğimde inşallah uğrayacağım. Çok duygulandım, bundan sonra gelecek nesillere, torunlarımıza anlatacağız şehitlerimizi. Onları da bu duygularla bu güzel hislerle büyüteceğiz inşallah" dedi.

'GURURLUYUZ'

Ziyaretçilerden Şehit Ömer Halidemir Ortaokulu 7´inci sınıf öğrencisi Arda Tümer ise, "Şehit Ömer Halisdemir, bizim vatanımızın 15 Temmuz kurtarıcısıdır. Ömer Halisdemir´i herkesin örnek alması gerekmektedir. Çünkü o bizler için, bizim geleceğimizi düşündüğü için kendini feda etti. Biz de büyüyünce seve seve hiç sorgulamadan kendimizi vatan için feda edeceğimizi, kimse aklından çıkarmamalıdır. Ömer Halisdemir ile aynı ilçedeyiz, aynı okulda okuduk, onun için ben daha çok gururluyum. Onu önemsiyoruz, her zamanda ona çok minnet duyacağız. Doğum gününü kutlamak amacıyla geldik. Canı gönülden onun doğum gününü kutluyoruz" diye konuştu.

'ONU HİÇBİR ZAMAN UNUTTURMAYACAĞIZ'

Aynı okulun 7´inci sınıf öğrencisi Kadriye Özcan de, şunları söyledi:

"Biz imanın gereği olarak vatanımızı kurtarmalıyız, vatanımız için ne varsa onu yapmalıyız. Şehit Ömer Halisdemir ağabeyimiz de bizleri kurtardı. Biz de gözümüzü kırpmadan onun yaptığının aynısını yaparız. Onunla aynı okulda, aynı ilçedeyiz ve biz gurur duyuyoruz. Onun her zaman doğum gününde geleceğiz, doğum gününü kutlayacağız ve onu hiçbir zaman unutturmayacağız."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.