Kaçak avlananlara ceza yağdı

Niğde’de kaçak avlanan 4 kişiye 29 bin 363 lira ceza kesildi.

Altunhisar ilçe Jandarma Komutanlığı ve Av koruma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulaması faaliyetleri sırasında 4 kişinin 11 adet çil keklik ile 1 adet kaya güvercini avladıklarını tespit edildi. Ölü olarak ele geçirilen 11 adet çil keklik ve 1 adet kaya güvercini için 13 bin 15 TL tazminat ve 16 bin 348 TL idari para cezası olmak üzere 29 bin 363 TL cezai işlem uygulandı.

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