18 yaşındaki genç, yüzme havuzunda boğuldu

Alevler her yeri sardı! O bir kahraman!



Ali KADI/NİĞDE, (DHA) NİĞDE´de kapalı yüzme havuzunda giren R.D. (18), bir süre sonra çırpınmaya başlayınca cankurtanlar tarafından sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı.

İl merkezindeki kapalı yüzme havuzuna giren R.D., henüz bilinmeyen bir sebeple suda çırpınmaya başladı. Görevli cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan R.D.'ye ilk müdahaleyi havuzdaki çalışanlar yaptı. Olay yerine çağrılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattıDHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2020-11-20 00:43:52



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