Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Karahan görevine başladı

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Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Harun Karahan görevine başladı.

Muş Cumhuriyet Başsavcısı iken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Başsavcı Harun Karahan Niğde’deki görevine başladı.

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