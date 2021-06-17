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4 aydır beslediği karga yavrusu omzundan inmiyor

DHA

4 aydır beslediği karga yavrusu omzundan inmiyor


Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de Emircan Güvercin (28), 4 ay önce yaralı halde bulup tedavisini yaptırdıktan sonra beslemeye başladığı yavru kargayı, bir an olsun yanından ayırmıyor.
Kent merkezinde yaşayan Emircan Güvercin, evinin yakınlarında karga yavrusu buldu. Emircan Güvercin, yuvadan düştüğünü ve ayaklarının kırık olduğunu belirlediği karga yavrusunu veterinere götürdü. Emircan Güvercin, tedavisi sonrası sağlığına kavuşan kargayı yeniden yuvasına koymak istedi, ancak yuva çok yüksekte olduğu için başarılı olamadı. Bunun üzerine Emircan Güvercin, 4 ay boyunca kargayı ekmek ve bisküvi vererek besledi. 
Yavru kargayı zor durumdayken bulduğunu anlatan Emircan Güvercin, "Merhemler aldık, ayaklarını sardık. Veterinere götürdüm ve ilaçlarını aldım ona gözüm gibi bakarak büyüttüm. Karga kendini toparlayınca artık dışarıya çıkması gerektiğine karar verdim ama omzumdan hiç ayrılmıyor" dedi.
ADINI 'KARACA' KOYDU
Yavru kargayı yanından ayırmayan Emircan Güvercin, "Ona bir isim vermem gerektiğini düşündüm. Çünkü dışarı çıktığımızda bile omzumdan hiç ayrılmıyor ve benden başkasına da gitmiyor. Kendisi siyah tüylü bir hayvan olduğu için 'Karaca' ismini verdim. Gözleri açık mavi renkte. Kargalar çok zeki hayvanlardır. Beslediğiniz zaman sadık olabilen bir hayvandır. Yapılan her şeyi aklında tutuyor ve unutmuyor. Kargalar büyüdüğü yeri uzun yıllar da geçse unutmuyor" diye konuştu.
'ÖMRÜM YETTİĞİ KADAR BESLEYECEĞİM'
Emircan Güvercin, yavru karganın oyun oynamayı çok sevdiğini belirterek, "4 aylık oldu yeni yeni ötmeye başladı. Biliyorsunuz kargalar bizden daha uzun yaşıyorlar ama ben ömrüm yettiği kadar besleyeceğim. Birlikte oyunlar oynuyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ
2021-06-17 11:18:45

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