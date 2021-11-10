Niğde'de kar yağışı; sürücüler zor anlar yaşadı

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Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)NİĞDE'nin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olurken, trafikteki sürücüler ise araçlarının kayacağı endişesiyle zor anlar yaşadı.

Çiftlik ve Çamardı ilçelerinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Niğde-Çiftlik kara yolu Ketençimen mevkisinde yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı, yer yer 10 santimetreyi buldu. Sürücüler ise araçlarının kayacağı endişesiyle zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, yolların temizlenmesi için çalışma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-11-10 11:36:56



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