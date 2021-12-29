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Niğde’de film gibi olay: Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü Tarihi Niğde Kalesi’ni gezen bir kadın, tünel açan definecilerin üzerine düştü

İHA

Niğde’de film gibi olay: Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü Tarihi Niğde Kalesi’ni gezen bir kadın, tünel açan definecilerin üzerine düştü

Niğde Kalesi’nin 6 metre altına yaklaşık 200 metre uzunluğunda tünel kazan definecilerin üzerine o sırada kaleyi gezen bir kadın düştü. Kadın düştüğü yerden ekipler tarafından çıkartılırken defineciler ise kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, Niğde Kalesi’ni gezen Rukiye U. adlı kadın bir anda çukura düştü. Yaklaşık 6 metre aşağı düşen Rukiye U.’yu gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 6 metre derinlikteki çukura düşen Rukiye U.’yu bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı kurtarılan Rukiye U. ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Olay anında orada bulunan bir görgü tanığı; yaralı olarak kurtarılan Rukiye U.'nun ekiplere, düştüğü çukurda iki kişinin bulunduğunu ve tünelin diğer ucundan kaçarken gördüğünü söyledi.
Ekipler Kale çevresinde önlemler alırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemede kalenin yanında bulunan eski bir binanın içerisinden kalenin altına tünel kazıldığı tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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