Niğde Valisi Şimşek: "Kapanan 67 köy yolunu açma çalışması devam ediyor"

Niğde’de etkili olan kar yağışı sonucu 67 köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri 67 köy yolunun açılması için 30 araçla çalışma başlattı.

İl genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle Çamardı, Ulukışla ve Çiftlik ilçelerine bağlı 67 köy yolunun kapandığını ifade eden Vali Yılmaz Şimşek, "Niğde İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarımıza gece boyunca çalışıp müdahale ederek kapanan köy yollarını ulaşıma açmıştır. Ancak tipi nedeniyle ulaşımda aksaklık oluşan köy yollarımızda karla mücadele çalışmaları devam etmektedir. İl Özel İdare bünyesi altında kurulan karla mücadele ekibi, 32 araç ve 38 personelden oluşmaktadır. Ekipte 10 greyder (10 operatör), 2 dozer (2 operatör), 8 kar bıçaklı kamyon (8 şoför), 2 yükleyici (2 operatör), 6 kazıcı yükleyici (6 operatör), 2 pikap (2 şoför), araçların yakıt ikmali için 1 yakıt ikmal aracı (1 şoför) ile ayrıca araç ve bir de iş makinelerine yerinde müdahale edebilecek seyyar tamir aracı ve idaremizde görevli idari, teknik personel bulunmaktadır. Koordineli şekilde yollarımızın ulaşıma kapanmaması için ekiplerimiz sürekli sahada bulunmaktadır. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir" dedi.

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