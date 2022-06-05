Niğde’de dolu yağışı etkili oldu

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Niğde’de şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.



Merkeze bağlı Edikli beldesinde öğleden sonra başlayan sağanak bir süre sonra yerini doluya çevirdi. Dolu nedeniyle bazı tarım arazileri kısmen zarar gördü. Çamardı'nın Üskül köyünde başlayan sağanak sonrası sel medyana geldi, sokaklarda su birikintileri oluştu. Dolu ve sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

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