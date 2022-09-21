Niğde´de dolu yağışı elma bahçelerine zarar verdi

Ali KADIAndaç ARSLANPAY/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´nin Çamardı ilçesinde dolu yağışı bölgedeki elma bahçelerine zarar verdi.
İlçede öğleden sonra başlayan sağanak bir süre sonra yerini doluya çevirdi. Misket büyüklüğündeki dolu nedeniyle Bademdere, Çukurbağ ve Aras köylerindeki elma bahçeleri zarar gördü. Sağanak sonrası sel medyana gelirken, bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Dolu ve sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI
2022-09-21 19:55:31
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