Niğde´de dolu yağışı elma bahçelerine zarar verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali KADIAndaç ARSLANPAY/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´nin Çamardı ilçesinde dolu yağışı bölgedeki elma bahçelerine zarar verdi.

İlçede öğleden sonra başlayan sağanak bir süre sonra yerini doluya çevirdi. Misket büyüklüğündeki dolu nedeniyle Bademdere, Çukurbağ ve Aras köylerindeki elma bahçeleri zarar gördü. Sağanak sonrası sel medyana gelirken, bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Dolu ve sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2022-09-21 19:55:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.