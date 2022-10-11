Ceviz ağacından düşüp öldü

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Andaç ARSLANPAY/ ÇAMARDI (Niğde), (DHA)NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Kemal Şahbaz, hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Eynelli köyünde meydana geldi. Ceviz toplamak ağaca çıkan 4 çocuk babası Kemal Şahbaz, dengesini kaybedip, düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Şahbaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Çamardı Andaç ARSLANPAY

2022-10-11 22:02:46



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