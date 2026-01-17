Habertürk
        Nihad Mujakic, Gaziantep FK'da! - Futbol Haberleri

        Nihad Mujakic, Gaziantep FK’da!

        Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Eyüpspor forması giyen Bosnalı stoper Nihad Mujakic'i kadrosuna kattı.

        Giriş: 17.01.2026 - 00:32 Güncelleme: 17.01.2026 - 00:32
        Nihad Mujakic, Gaziantep FK'da!
        Transfer çalışmalarına devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, kiralık olarak forma giydiği Eyüpspor’dan ayrılan Bosna Hersekli Nihad Mujakic’i transfer etmek için kulübü Partizan ile anlaşma sağladı.

        Anlaşma sonrası 29 yaşındaki stoper ile satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Lisansı çıkan yeni transfer Mujakic’in Galatasaray maçında forma giyebileceği öğrenildi.

        Transferle ilgili Gaziantep FK’dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, başarılı defans oyuncusu Nihad Mujakic’in satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda oyuncu ve FK Partizan kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Nihad Mujakic, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Nihad Mujakic’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

