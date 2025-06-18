Nihal Candan'ın babası Hakan Candan kalp krizi geçirdi

Sosyal medya fenomenleri; Nihal Candan ile Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023'te 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra yaklaşık 6 ay cezaevinde kalmıştı.

Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmış ondan kısa bir süre sonra da kardeşi Bahar Candan tahliye olmuştu.

REKLAM Cezaevi sürecinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, tahliye olduktan sonra daha da zayıfladı ve 30 kiloya kadar düşmesi sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Nihal Candan'ın kilo vermeye devam ederek 23 kiloya kadar düştüğü öğrenildi. Candan'ın tedavisine yoğun bakımda devam edilirken, babası Prof. Dr. Hakan Candan kalp krizi geçirdi.

Nihal Candan - Hakan Candan Nihal Candan'ın annesi Umut Candan, eşinin kalp krizi geçirdiğini söyledi. Umut Candan; "İlk zamanlardan beri Nihal'in hasta olduğunu görünce çok üzüldü. Sürekli 'kızım çok zayıfsın, çok spor yapıyorsun' diye uyardı. İlk olarak Konya'da müdahale edildi. Sonra da Ankara'da... Zaten resmi kayıtları da var. Kızları cezaevindeyken her hafta ziyaret etti. Kızlarına çok düşkün bir baba. Üzüntüye dayanamadı, kalbine vurdu" ifadelerini kullandı.