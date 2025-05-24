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        Haberler Magazin Nihal Candan'ın son hali - Magazin haberleri

        Nihal Candan'ın son hali

        Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Nihal Candan, cezaevinde 37 kiloya düşünce tahliye edilmişti. Nihal Candan'ın son hali dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 17:22 Güncelleme: 24.05.2025 - 18:01
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        Son hali: 37 kiloya kadar düşmüştü
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        Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanmıştı.

        Bahar Candan - Nihal Candan

        Yaklaşık 6 ay cezaevinde kalan kardeşlerden önce Bahar Candan tahliye oldu.

        Nihal Candan ise 37 kiloya kadar düşmüş ve 'Anoreksiya nervoza' adı verilen hastalık teşhisi konulmasının ardından tahliye edilmişti.

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        Nihal Candan

        Nihal Candan'ın cezaevinde 37 kiloya kadar düştüğü haberleri basına yansımıştı.

        Nihal Candan, son görüntüsünü sosyal medya sayfasında paylaştı.

        Nihal Candan'ın daha da zayıfladığı dikkat çekti.

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        #Nihal Candan
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