Nihal Candan'ın son hali
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Nihal Candan, cezaevinde 37 kiloya düşünce tahliye edilmişti. Nihal Candan'ın son hali dikkat çekti
Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanmıştı.
Bahar Candan - Nihal Candan
Yaklaşık 6 ay cezaevinde kalan kardeşlerden önce Bahar Candan tahliye oldu.
Nihal Candan ise 37 kiloya kadar düşmüş ve 'Anoreksiya nervoza' adı verilen hastalık teşhisi konulmasının ardından tahliye edilmişti.
Nihal Candan
Nihal Candan'ın cezaevinde 37 kiloya kadar düştüğü haberleri basına yansımıştı.
Nihal Candan, son görüntüsünü sosyal medya sayfasında paylaştı.
Nihal Candan'ın daha da zayıfladığı dikkat çekti.