Sevgilisinden destek geldi 0:00 / 0:00

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58’inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın, 'Zuhal' filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

YALÇIN: 'ARTIK SUS' MU DEMEK İSTEDİNİZ?

Konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında Karadağlı, ödülü Nihal Yalçın'a uzattı. Seyircilerin alkışladığı o anlarda Yalçın ise şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Kim verdi ödülü?" diye sordu. Daha sonrasında ise Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Tamer Karadağlı ise "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" yanıtını verdi.

"LÜTFEN TAMER'İN ÖNÜME GEÇMESİNE İZİN VERMEYİN"

Çok diyalog sonrası Nihal Yalçın sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!" diyen Yalçın'a kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Berker Güven destek verdi.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUM!"

Nihal Yalçın'ın fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Güven, paylaşımına, "Saygıyla, sevgiyle, tüm desteğimle arkanda sadece durmayı bilerek seni iftihar ve hayranlıkla izliyor olacağım. Mutlulukların daim olsun sevgilim. Seninle gurur duyuyorum!" notunu düştü.

"HER BAŞARILI KADININ ARKASINDA..."

Ahmet Mümtaz Taylan da yaşananlara kayıtsız kalmadı. Ünlü oyuncu, Twitter hesabından "Her başarılı kadının ensesinde vızıldıyan bir erkek vardır." mesajını paylaştı.

— ahmet mümtaz taylan (@taylan1789) October 10, 2021

"3,5 DAKİKA TUZLUK GİBİ DURDUM"

Bir televizyon programına katılan Karadağlı ise şunları söyledi:

Nihal Yalçın çok başarılı bulduğum bir oyuncu. İlk başta ödül vermek için hamle yaptım. Ödül alınır, teşekkür edilir, konuşma yapılır. 3,5 dakika arkada tuzluk gibi durdum. 'Merhaba' ve 'Teşekkür' yok. Terbiyesizlik yapmadım. Dönüp bana 'Sus mu diyorsun?' dedi. Ben de 'Hayır, ödülünüzü alın, onunla konuşun' dedim. Çünkü zafer konuşmaları ödülle yapılır. Nihal Yalçın'ın gecesine çalmak gibi bir derdim yok. Nihal Yalçın'ın konuşması garip geldiği için mimiklerimi saklayamadım. Ben bu kadar ciddiye almadım olanları. Ben hiçbir şey söylemedim, linç yemeye başladım. Olay politize edildi. Sonra ona sahip çıkmaya başladılar. Demek ki ona sahip çıkanlar başka insanlar. Oyunculuğuma laf edenleri ciddiye almıyorum. Orada konuşma uzadığı için sıkılmış olabilirim. Kendi meslektaşlarını aşağılaması benim hoşuma gitmedi. Organize bir şekilde linç girişimi var.

Tamer Karadağlı'nın mimiklerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Nihal Yalçın, Karadağlı'nın taklidini yapmıştı.