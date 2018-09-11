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Bekgöz,"Dürüstlüğünü sevdim, korkusuz olmanı; evladımı evladın gibi görmeni sevdim. Yalansızsız dolansız, net oluşunu; adam gibi adam olmanı sevdim. Kuyunu kazmak isteyenler var ya, Allah’ın izniyle kendi kuyularına elbet düşeceklerdir. Bu dünya yalan dünya derler ya; merak etme var bunun ucunda öbür dünya???? Dur bakalım hele sen bir adım ötede! Bir insanı indirmeye çalışmak o kadar kolay değil! Bir de o kişi Nihat Doğan’sa o asla doğru kişi değil... " notunu paylaştı.