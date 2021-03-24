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Nihat Özdemir'den seyircili maç açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Hollanda maçından sonra yaptığı açıklamada, "Grup maçlarına iyi başladık. Gerçekten Hollanda’nın grubun en güçlü ekiplerinden biriydi. İyi bir futbol ortaya koyduk. Gruba galibiyetle başlamak gerçekten büyük bir avantaj. İnşallah bu başarının devamını bekliyoruz" dedi. Özdemir, seyircili maç konusu ile ilgili de açıklamalarda bulundu

Nihat Özdemir'den seyircili maç açıklaması!

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Hollanda’yı 4-2'lik skorla mağlup etti. Maçtan sonra basın mensuplarına konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Grup maçlarına iyi başladık. Gerçekten Hollanda’nın grubun en güçlü ekiplerinden biriydi. İyi bir futbol ortaya koyduk. 3-0 öndeydik. Bir an moralimiz bozuk gibi oldu. 2 dakikada 2 gol yedik, 3-2 oldu. Burak tekrar sahneye çıktı ve güzel bir frikik golü ile 4-2 galip gelmesini bildik. Gruba galibiyetle başlamak gerçekten büyük bir avantaj. İnşallah bu başarının devamını bekliyoruz. Norveç maçını İspanya’nın Malaga şehrinde oynayacağız. Orada da böyle iyi bir performans ortaya koyarak puan ve puanlar alarak dönüp yine Olimpiyat Stadı’nda Letonya ile oynayacağız. Orada inşallah Allah yardım eder çocuklarımız iyi bir futbol ortaya koyarlar ve bu mart ayındaki 3 tane önemli eleme maçında başarı elde ederek yolumuza devam ederiz. Çocukları, Şenol hocamı tebrik ediyorum. Burak, Fransa’da Lille takımında da formdaydı. Öyle haberi izliyorduk. Burada da o performansı ortaya koydu. Hat-trick yaptı. Ona Hakan kardeşi de iştirak ederek 4 gollü bir galibiyet elde ettik. İnşallah yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Maçların seyircili oynanma durumunun sorulması üzerine Başkan Özdemir, "Devletimizin yetkilileriyle, Sağlık Bakanlığımızla hep görüşüyoruz. Rakamları gözlüyoruz. Rakamlarda artış var hepimizin bildiği gibi. Önümüzdeki Letonya maçını bile seyircili oynamak arzumuz. Ama hep görüşmeler devam ediyor. En kısa zamanda seyircili oynamak istiyoruz. Bütün maçlarımıza seyirci almak istiyoruz ama biraz daha zaman daha var olduğunu rakamlardan görüyorum. İnşallah onu da yakın zamanda hallederek seyircili maçlar oynama durumuna geliriz" diye cevap verdi.

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