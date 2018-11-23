Nihat Zeybekçi kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Ak Parti İzmir Milletvekilliği için adı geçen Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, özel ve kamu sektörlerinde birçok farklı görevde bulundu. Peki, Nihat Zeybekçi nereli ve kaç yaşındadır? İşte, Nihat Zeybekçi'nin hayatı ve kariyerine dair tüm ayrıntılar...

NİHAT ZEYBEKÇİ KİMDİR?

Nihat Zeybekci (1 Ocak 1961, Pınarlar, Tavas, Denizli), Türk siyasetçi ve eski Ekonomi Bakanı. 2011 yılından beri milletvekili olup, 2013-2015 ve 2016-2018 yılları arasında Ekonomi Bakanlığı görevini sürdürdü. 2004-2011 yılları arasında Denizli Belediye Başkanlığı görevini yaptı.

EĞİTİMİ

1 Ocak 1961 tarihinde Denizli'nin Tavas ilçesi bağlı Pınarlar mahallesinde Şükrü ve Fatma Zeybekci çiftinin beşinci ve son çocuğu olarak doğdu. Tütün işçiliğiyle geçimini sağlayan bir ailenin çocuğu olarak küçük yaşta çalışma hayatıyla tanışan Zeybekci, ilk ve ortaokulu Tavas’ta bitirdi. Lise eğitimini parasız yatılı sınavlarında sağladığı başarıya Kütahya'da tamamlamasının ardından Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Üniversite’de okuduğu süre boyunca bir dış ticaret şirketinde çalıştı. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yaptı.



KARİYERİ

Profesyonel iş yaşamına İstanbul’da özel sektörde başladı. Denizli'de bir tekstil firmasının ihracat müdürlüğünü yaptı, 1994 yılında ise Turkuaz Tekstil'i kurdu. Denizli Sanayi Odası Meslek Grubu Üyeliğinde bulunan Zeybekci, Denizli Platform Sözcülüğü görevini üstlendi ve iki dönem Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığını yürüttü.

SİYASİ KARİYERİ

Denizli Belediye Başkanlığı

2004 Türkiye yerel seçimlerinde Zeybekci, Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlık görevini üstlendiği Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Denizli Belediye Başkanı olarak seçildi. Belediye Başkanlığı döneminde Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı görevini üstlendi. 2005–2011 arasında ise Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği yaptı. 2009–2012 yılları arasında Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulundu. 2009 Türkiye yerel seçimlerinde tekrar AK Parti Denizli Belediye Başkanı olarak seçildi. 2011 yılında yapılacak milletvekili seçimlerine katılmak için görevinden istifa etti.

Ekonomi Bakanlığı

2011 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Denizli milletvekili adayı oldu ve partisinin seçim zaferiyle meclise girdi. AK Parti MKYK üyesi olan Zeybekci, Türkiye Büyük Millet Meclisi Enerji Komisyonu Başkanlığı yaptı. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının ardından 26 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen kabine değişikliği ile Ekonomi Bakanlığı görevine atandı. Erdoğan'ın 2014 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Türkiye Hükûmeti'nde tekrar Ekonomi Bakanı olarak yer aldı.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Denizli milletvekili olarak tekrar meclise girdi. Seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamayınca ve koalisyon görüşmelerinden bir sonuç alınamayınca erken seçim kararı alındı. Davutoğlu başkanlığında kurulan Seçim Hükümeti'nde de Ekonomi Bakanı olarak yer aldı. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar meclise girdi ve Davutoğlu tarafından kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde Ekonomi Bakanlığı görevini Mustafa Elitaş'a devretti. Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Ekonomi Bakanı olarak görevlendirildi



Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Zeybekci, 4 çocuk babasıdır ve Ayşen Zeybekci ile evlidir.

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