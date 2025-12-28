Habertürk
        Haberler Spor Futbol Nijerya: 3 - Tunus: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Nijerya: 3 - Tunus: 2 | MAÇ SONUCU

        2025 Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nun 2. maçında Nijerya, Tunus'u 3-2 mağlup etti ve grup aşamasında ikide iki yaparak son 16 turunda oynamaya hak kazandı. Nijerya Milli Takımı'nda forma giyen Galatasaray'ın forveti Victor Osimhen ile Beşiktaş'ın orta sahası Wilfried Ndidi, fileleri havalandırarak galibiyete katkı sağladı. Tunus ise haftayı 3 puanla tamamladı.

        Giriş: 28.12.2025 - 01:25 Güncelleme: 28.12.2025 - 01:25
        Nijerya, Osimhen ve Ndidi'yle son 16'da!
        Nijerya ile Tunus, 2025 Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nun 2. maçında karşı karşıya geldi. Nijerya, Complexe sportif de Fes'de oynanan müsabakayı 3-2'lik skorla kazandı.

        Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Victor Osimhen, 50. dakikada Wilfred Ndidi ve 67. dakikada Ademola Lookman kaydetti.

        Tunus'un golleri, 74'te Montassar Talbi ve 86'da penaltıdan Ali Abdi ile geldi.

        NİJERYA ADINI SON 16 TURUNA YAZDIRDI

        Galatasaraylı Victor Osimhen ile Beşiktaşlı Wilfred Ndidi, Nijerya formasıyla maça ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, iki futbolcu da birer gol attı. Osimhen ayrıca Lookman'ın golünün de asistini yaptı.

        Bu sonuçla birlikte Nijerya, 2. maçlar sonunda puanını 6'ya yükselterek son 16'ya kalmayı garantiledi. Tunus ise 3 puanda kalarak tur ihtimalini son maça taşıdı.

        Nijerya, grubun 3. ve son maçında Uganda ile karşılaşacak. Tunus ise Tanzanya ile mücadele edecek.

        Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Kahramanmaraş'ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzer

