Nijerya'da seller nedeniyle 117 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Niger eyaletinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle 117 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) ​​​​​​​Niger Eyaleti Genel Müdürü İbrahim Hussaini, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Mokowa bölgesinde aşırı yağışlar sonucu seller meydana geldiğini belirtti.

Hussaini, seller yüzünden aralarında çocukların da bulunduğu 117 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sel sularının 50'den fazla konutu sakinleriyle birlikte sular altında bıraktığını ve sürüklediğini ifade eden Hussaini, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.

Hussaini, kaybolanların bulunması için bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede yıllık ortalama yağış miktarı, bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

Nijerya Su Bakanlığı, ülkenin bazı bölgeleri için şiddetli yağış ve sel uyarısında bulunmuştu.

Nijerya hükümeti, geçen yıl şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 1235 kişinin hayatını kaybettiğini, 1,2 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu açıklamıştı.