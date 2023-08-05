Nijerya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır, Başkenti, Bayrağı, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Nijerya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır, Başkenti, Bayrağı, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Nijerya nerede, hangi kıtada yer alır? Nijerya başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? Tıpkı Nijer gibi ismini Nijer Nehri'nden alan bu ülke; bağımsızlığını kazandığı 196 tarihine kadar İngiltere'nin bir sömürgesi olarak varlığını sürdürmüştür. Bataklık, tropikal, çöl ve savana olmak üzere dört coğrafi bölgeye ayrılan Nijerya, tropikal bir iklimin hâkim olduğu bir ülke olarak dikkat çekmektedir. Kıyılarından kuzey sınırına kadar geniş ormanlarla kaplı olan Nijerya'nın ekonomisinin temelinde ise tarımsal faaliyetler bulunmaktadır. Demir ve alüminyum gibi madenler açısından da oldukça zengin olan Nijerya hangi kıtada yer almaktadır? Nijerya başkenti neresidir?

Nüfus açısından dünyanın en kalabalık 10 ülkesinden bir tanesi olan Nijerya’da halkın çok büyük bir bölümünü bölgede yaşayan yerel kabileler oluşturmaktadır. Peki, Nijerya nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Nijerya para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

Nijerya Nerede?

Nijerya hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı Afrika kıtası olacaktır. Batı Afrika olarak adlandırılan bölgede yer alan Nijerya; Çad, Nijer, Kamerun ve Benin ile komşudur. Güneyde ise Benin Körfezi ile çevrelenmiş olan Nijerya, 923.768 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir.

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İlk yerleşimlerin günümüzde 3500 yıl önce gerçekleştiği düşünülen Nijerya’da 1800’lü yıllardan itibaren İngiltere’nin etki alanına girmiş ve en sonunda İngiltere 1914 tarihinde bu coğrafyayı işgal etmiştir. Bağımsız olduğu 1960 tarihine kadar İngiltere’nin Afrika topraklarındaki bir sömürgesi olarak yaşayan Nijerya’da bağımsızlığa giden yolun ilk adımı ise 1950 yılında federal sistemin getirilmesi olmuştur. Bu sistemin ardından 1954 yılında ilan edilen yeni anayasa ile ülkede siyasi partiler kurulmuş ve 1959 yılında ise seçimler yapılmıştır. Seçimler neticesinde Müslümanların yoğunlukta olduğu kuzey bölge iktidara gelmiş ve 1960 yılında da Nijerya bağımsızlığını ilan etmiştir.

Nijerya Başkenti

Bir Batı Afrika ülkesi olan Nijerya’nın başkenti, Abuja’dır. Ülkenin orta kısımlarında yer alan Abuja; 1980 tarihinden itibaren imar edilmeye başlanmış ve imar faaliyetlerinin sona ermesinin ardından 1991 yılında Lagos’un yerine Nijerya’nın yeni başkenti olarak ilan edilmiştir. Gerçekleştirilen bu imar faaliyetleri sebebiyle düzenli bir görünüme sahip olan bu başkent, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu’nun merkez binasına da ev sahipliği yapmaktadır.

Nijerya Nüfusu

2023 yılı için yapılan projeksiyonlara gire Nijerya’nın nüfusunun 224 milyon 21 bin kişiden meydana geldiği tahmin edilmektedir. Afrika’nın en kalabalık, dünyanın ise en kalabalık 7. ülkesi olan Nijerya’da halkın çok büyük bir bölümü bölgede yaşamakta olan yerel kabilelerden oluşmaktadır. Bunun yanında az da olsa Avrupalı beyazların da yer aldığı Nijerya’da hakim olan dini inanç ise İslamiyet’tir. Toplum içinde %55’lik bir orana sahip olan İslamiyet’i; %45 ile Hristiyanlık ve yerel dinler takip etmektedir.

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Nijerya Para Birimi

Nijerya’da kullanılan resmi para biriminin ismi Nijerya nairasıdır. Nijerya Merkez Bankası tarafından ilk kez 1973 yılında basılarak piyasaya sürülen bu para biriminin uluslararası kodu ise NGN’dir.

Nijerya Bayrağının Anlamı

1960 yılında kabul edilerek ülkenin resmi bayrağı olarak kullanılmaya başlanan Nijerya bayrağı; yeşil ve beyaz renk kullanılarak oluşturulmuş üç eşit dikey şeritten meydana gelmektedir. Bayrağın en başında ve en sonunda yer alan yeşil şerit ülkenin doğasını ve tarım alanlarını, tam ortada yer alan beyaz şerit ise ülke halkları arasındaki birliği, beraberliği ve barışı sembolize etmektedir.

Nijerya Şehirleri

İdari açıdan 36 eyalet ve 1 başkent bölgesi şeklinde örgütlenmiş olan Nijerya’da öne çıkan şehirler şu şekildedir:

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Abuja

Lagos

Benin City

Enugu

İbadan

Jos

Katsina

Nijerya Türkiye Saat Farkı

Nijerya ile Türkiye’de kullanılan yerel saatler arasında 2 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye, Nijerya’dan 2 saat daha ileridedir.

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