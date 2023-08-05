Orta Afrika Cumhuriyeti nerede, hangi kıtada yer alır? Orta Afrika Cumhuriyeti başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? Sayıları 70'i aşan etnik grubun bir arada yaşamakta olduğu Orta Afrika Cumhuriyeti, 1960 tarihinde bağımsız olmadan önce bir Fransız sömürgesi olarak varlığını sürdürmekteydi. Ülke isminin içinde kıtanın adı olan Afrika'yı taşıyan iki ülkeden biri olan (diğeri Güney Afrika Cumhuriyeti) Orta Afrika Cumhuriyeti, tropikal bir iklime ve ağırlıklı olarak savana tipli bitki örtüsüne sahiptir. Elmas, bakır ve demir gibi yeraltı madenlerine de ev sahipliği yapan Orta Afrika Cumhuriyeti hangi kıtada yer almaktadır? Orta Afrika Cumhuriyeti başkenti neresidir?

Oldukça yüksek olan doğum oranları ile öne çıkan Orta Afrika Cumhuriyeti, bu oranlara paralel olarak oldukça genç bir nüfusa sahiptir. Peki, Orta Afrika Cumhuriyeti nüfusu kaçtır? Orta Afrika Cumhuriyeti bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar…

Orta Afrika Cumhuriyeti Nerede?

Orta Afrika Cumhuriyeti hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda verilecek cevap Afrika kıtası olacaktır. Adından da anlaşılacağı üzere kıtanın ortasında yer alan bu ülke; kuzeyde Çad, güneyde Zaire ve Kongo, doğuda Sudan, batıda ise Kamerun ile komşudur.

Denizden oldukça uzakta konumlanmış bir Afrika ülkesi olan Orta Afrika Cumhuriyeti; 1800’lü yılların sonlarına doğru Fransa tarafında işgal edilmiş ve bu hakimiyet Almanya’nın 1910 yılında ülkenin batısını ele geçirmesine kadar devam etmiştir. Kısa süreli olan bu Almanya hakimiyetinin ortadan kalması ise yeniden Fransa kontrolü altına giren Orta Afrika’nın bağımsızlığını kazandığı tarih ise 1960’dır. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası Afrika kıtasında yükselen bağımsızlık ateşinin, bu coğrafyaya da sıçramasıyla Orta Afrika Cumhuriyeti 1960 yılında Fransa’dan ayrılmış ve egemen bir devlet olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır.

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Orta Afrika Cumhuriyeti Başkenti

Kıtanın yoksul ülkelerinden olan Orta Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti, Bangui’dir. Ubangi Nehri’nin kıyısında bulunan ve başkent olmasının yanı sıra ülkenin en büyük şehri de olan Bangui, 67 kilometrekarelik yüzölçümü ile kıtanın en küçük şehridir. Ekvator çizgisinin hemen üzerinde yer alan ve bu sebeple yıl boyunca yüksek sıcaklığa sahip olan Bangui, sahip olduğu uluslararası havalimanı ile Orta Afrika Cumhuriyeti’nin dünya ile olan bağlantısını da sağlamaktadır.

Orta Afrika Cumhuriyeti Nüfusu

2023 verilerine göre Orta Afrika Cumhuriyeti nüfusu 5 milyon 749 bin kişiden meydana gelmektedir. 70’den fazla etnik grubun yaşamakta olduğu Orta Afrika Cumhuriyeti’nde nüfusun büyük bir çoğunluğunu Baya halkları meydana getirmektedir. Nüfusu içinde yaklaşık %33’lük bir orana sahip olan Bayaların haricinde; Sara, Banda, Ngbandi gibi grupların da varlığını sürdürdüğü Orta Afrika Cumhuriyeti’nde hâkim olan dini inanç ise Hristiyanlıktır.

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Orta Afrika Cumhuriyeti Para Birimi

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde kullanılan resmi para biriminin adı Orta Afrika frangıdır. Yalnızca Orta Afrika Cumhuriyeti’nde değil; Kamerun, Gabon, Çad ve Kongo gibi farklı Afrika ülkelerinde de kullanılmakta olan bu para biriminin kodu ise XAF’tır.

Orta Afrika Cumhuriyeti Bayrağının Anlamı

1958 yılında kabul edilen Orta Afrika Cumhuriyeti bayrağı; mavi, beyaz, yeşil ve sarı renkten oluşturulmuş 8 yatay şeritten ve bu şeritleri 4 sağda 4 solda olmak üzere ikiye ayıran kırmızı bir dikey şeritten meydana gelmektedir. Solda kalan mavi şerit üzerinde bir adet sarı yıldızın da bulunduğu bu bayrakta; tüm bu renkler insanların eşitliğini, sarı yıldız ise ülkenin bağımsızlığı ile gelecekteki güzel günlerini sembolize etmektedir.

Orta Afrika Cumhuriyeti Şehirleri

İdari açıdan, iki ticari bölge bir özerk şehir olmak üzere 17 bölgeye ayrılmış olan Orta Afrika Cumhuriyeti’nde öne çıkan şehirler şu şekildedir:

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Bangui

Nola

Mobaye

Obo

Bria

Orta Afrika Cumhuriyeti Türkiye Saat Farkı

Orta Afrika Cumhuriyeti ile Türkiye’de kullanılan yerel saatler arasında 2 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati Orta Afrika Cumhuriyeti’nden 2 saat daha ileridedir.

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