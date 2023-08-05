Ruanda Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır, Başkenti, Bayrağı, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Ruanda Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır, Başkenti, Bayrağı, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Ruanda nerede, hangi kıtada yer alır? Ruanda başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? 1962 yılına kadar Belçika'nın bir sömürgesi olan, 1960 tarihinde ise bağımsızlığını elde eden Ruanda; derin vadilerin yer aldığı dağlık ve yaylarla kaplı bir ülke olarak öne çıkmaktadır. Ekvatora yakın olmasına rağmen yüksek olan coğrafyası sebebiyle ılıman iklimin hâkim olduğu Ruanda'nın özellikle batı yakası bitki örtüsü açısından oldukça zengindir. Ekonomisin neredeyse tamamına yakını tarım ve hayvancılığa dayanan Ruanda hangi kıtada yer almaktadır? Ruanda başkenti neresidir?

%17’sinin şehirlerden geride kalan %83’ünün ise kırsal kesimde yaşadığı bilinen Ruanda nüfusunun büyük bir çoğunluğu ülkenin başkentin de ikamet etmektedir. Peki, Ruanda nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Ruanda para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

Ruanda Nerede?

Ruanda hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı Afrika kıtası olacaktır. Afrika kıtasının orta kısmında yer alan bir ülke olan Ruanda; kuzeyde Uganda, batıda Zaire ve Kivu Gölü, güneyde Burindi, doğuda ise Tanzanya ile komşu durumundadır.

Twa kabilelerinin bölgeye gelmesiyle yerleşime açıldığı düşünülen Ruanda; 13. yüzyılda kurulan Ruanda Krallığı’na ev sahipliği yapmış ve bu krallık 1890 yılına kadar bölgedeki etkinliğini sürdürmüştür. 1890 yılında bölgeye Almanya’nın gelmesiyle birlikte bir Alman sömürgesi durumuna düşen Ruanda; Almanya’nın 1. Dünya Savaşı’nı kaybetmesi üzerine ise Belçika idaresi altına girmiştir. 2. Dünya Savaşı sonrasında Birleşmiş Milletlerin aldığı bir kararla, Belçika’ya bağlı bir güvenli bölge olması kararlaştırılan Ruanda’nın bağımsızlığını kazandığı tarih ise 1962’dir.

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Ruanda Başkenti

Bir Orta Afrika devleti olan Ruanda’nın başkenti, Kigali’dir. Ülkenin orta kesimlerinde, Ekvator çizgisinin ise hemen güney kıyısında yer alan bir şehir olan Kigali; sahip olduğu bu konumdan dolayı yıl boyunca ılıman bir iklime sahiptir. 1907 yılında Almanya tarafından bir sömürge kolonisi olarak kurulan Kigali; 1922 senesinde ise Belçika’nın hakimiyeti altına girmiştir. 1962 senesinde Ruanda’nın bağımsız olması ile beraber bu yeni ülkeni başkenti ilan edilen şehir, günümüzde sahip olduğu uluslararası havalimanı ile Ruanda’yı çevre Afrika ülkeleri ile bağlamaktadır.

Ruanda Nüfusu

2023 verilerine göre Ruanda nüfusu 14 milyon 107 bin kişiden meydana gelmektedir. Oldukça genç bir nüfusa sahip olan ve ülkedeki yaşlı nüfus oranının, toplam nüfusa oranının %3 mertebesinde olduğu bilinen Ruanda’da aynı dil ve aynı kültüre sahip olan etnik gruplar yaşamaktadırlar. Hutular, Tutsiler ve Twalar olmak üzere üç etnik gruptan meydana gelen Ruanda nüfusu içinde %85’lik bir orana sahip olan Hutular en kalabalık etnik grubu meydana getirmektedirler. Resmi dil olarak Fransızcanın konuşulduğu Ruanda’da yaygın olan dini inanç ise Hristiyanlık’tır. Nüfusun yaklaşık %94’ünün Hristiyan olduğu Ruanda’da İslamiyet ise ikinci büyük dini inanç konumundadır.

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Ruanda Para Birimi

Ruanda’da kullanılan resmi para biriminin ismi Ruanda frangıdır. İlk kez 1964 yılında Ruanda Milli Bankası tarafından basılarak tedavüle sokulan bu para biriminin uluslararası piyasalardaki kodu ise RWF’dir.

Ruanda Bayrağının Anlamı

2001 yılında alınan bir kararla ülkenin resmi bayrağı olarak kabul edilen Ruanda bayrağı; mavi, sarı ve yeşil renkten oluşturulmuş üç yatay şeritten ve en üstte yer alan mavi şeridin sol köşesinde yer alan bir adet sarı güneşten meydana gelmektedir. Bayrak üzerinde yer alan mavi renk mutluluğu, sarı renk ekonomik gelişmeyi, yeşil renk de ülkenin kaynaklarını sembolize eder. Bayrağın sol üst köşesinde yer alan sarı güneş ise Ruanda ulusunu aydınlatan ışık anlamına gelmektedir.

Ruanda Şehirleri

İdari açıdan 5 yönetim bölgesine ayrılan Ruanda’nın öne çıkan şehirleri şu şekildedir:

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Kigali

Byumba

Rwamagana

Nyanza

Kibuye

Ruanda Türkiye Saat Farkı

Ruanda ile Türkiye’de kullanılan yere saatler arasında 1 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati, Ruanda’dan 1 saat daha ileridedir.

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