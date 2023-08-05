Senegal nerede, hangi kıtada yer alır? Senegal başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? Gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalar neticesinde tarih öncesi dönemden itibaren yerleşime açık bir coğrafya olduğu belirlenen Senegal; 1960 senesinde bağımsızlığını kazanana kadar Fransız sömürgesi altında varlığını sürdürmüştür. Ortalama 200 metre yükseklikte dalgalı bir arazi yapısına sahip olan Senegal; oldukça sıcak olan iklimi ile dikkat çeker. Ekonomisi tarıma dayanan ve sahip olduğu işgücünün yaklaşık %70'inin bu alanda çalıştığı bilinen Senegal hangi kıtada yer almaktadır? Senegal başkenti neresidir?

Etnik açıdan bakıldığında nüfusu büyük bir çeşitlilik gösteren Senegal’de nüfusun neredeyse yarısı 0 ile 24 yaş arası gençlerden meydana gelmektedir. Peki, Senegal nüfusu kaç kişiden oluşmaktadır? Senegal para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

Senegal Nerede?

Senegal hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı Afrika kıtasıdır. Batı Afrika coğrafyasında yer alan bir ülke olan Senegal; kuzeyde Moritanya, doğuda Mali, güneyde Gine, batıda ise Atlantik Okyanusu ile çevrelenmiş bir durumdadır.

15. yüzyılla beraber büyük siyasi istikrarsızlıkların yaşandığı Senegal, bu durumu sebebiyle sömürgecilik faaliyetlerine açık hale gelmiş ve Portekiz, Hollanda, İngiltere ve Fransa bu bölgeyi ele geçirmek için büyük bir mücadelenin içine girmişlerdir. Uzun yıllar süren bu mücadelelerin sonunda 19. yüzyılda, Fransa bu bölgeyi kendi kontrolü altına almayı başarmış ve Senegal’i köle ticaretinin merkezlerinden birisi haline getirmiştir. 2. Dünya Savaşı esnasında tüm Senegallilere Fransız vatandaşlığı verilmiş ve Senegal Fransa’nın denizaşırı vilayetlerinden biri olarak ilan edilmiştir. Kısa tarihi bu şekilde özetlenen Senegal’in bağımsızlığını kazandığı tarih ise 1960’dır. 1958 senesinde özerk bir statü kazanan Senegal, 1960 yılında ise tamamen bağımsız bir devlet olmuştur.

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Senegal Başkenti

Bir Batı Afrika ülkesi olan Senegal’in başkenti Dakar’dır. Afrika kıtasının en batı ucunu oluşturan yarımadanın üzerinde konumlanmış olan bu şehir, ülkenin yalnızca siyasi değil; ekonomik, ticaret ve kültürel merkezi olarak da dikkat çekmektedir. 1960 senesinden günümüze bağımsız Senegal’in başkenti olan Dakar, Atlantik Okyanusu’nun kıyısında olması ve uygun iklimi sayesinde yer yıl milyonlarca turiste de ev sahipliği yapmaktadır.

Senegal Nüfusu

2023 verilerine göre Senegal nüfusu 15 milyon 854 bin kişiden meydana gelmektedir. Birden fazla etnik grubu da bünyesinde barındıran Senegal’de, nüfus içindeki en kalabalık etnik grup ise %44’lük oranla Woloflardır. Wolofların yanı sıra Fulani, Serer, Mandinga ve Jola gibi farklı etnik grupların da yaşamakta olduğu Senegal’de kullanılmakta olan resmi dil ise Fransızcadır.

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11. yüzyılda İslamiyet ile tanışmış olduğu düşünülen Senegal’de, bugün itibariyle nüfusun yaklaşık olarak %95’i İslamiyet inancına mensuptur. İslamiyet’in yanında Hristiyanlık ve yerel Afrika inançlarının da varlığını sürdürdüğü Senegal’in resmi ismi ise Senegal Cumhuriyeti’dir.

Senegal Para Birimi

Senegal’de kullanılan resmi para biriminin ismi Batı Afrika frangıdır. Senegal dışında Benin, Mali, Burkina Faso ve Fildişi Sahili gibi birçok Batı Afrika ülkesi tarafından da kullanılan bu para biriminin kodu ise XOF’tur.

Senegal Bayrağının Anlamı

1960 yılında kabul edilerek kullanılmaya başlanan Senegal bayrağı; yeşil, sarı ve kırmızı renk kullanılarak oluşturulmuş üç eşit dikey çizgiden ve bayrağın tam ortasında yer alan bir adet yeşil yıldızdan meydana gelmektedir. Bayrakta yer alan yeşil renk geleceği, sarı renk ülkenin vadilerini, kırmızı renk ise Senegal halkının bağımsızlık mücadelesini sembolize eder. Sarı şeridin üzerinde yer alan yeşil yıldızın anlamı ise özgürlüktür.

Senegal Şehirleri

İdari açıdan 14 bölgeye ayrılan Senegal’in öne çıkan şehirleri şu şekildedir:

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Dakar

Touba

Thies

Kaolack

M’Bour

Senegal Türkiye Saat Farkı

Senegal ile Türkiye arasında 3 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati, Senegal’den 3 saat daha ileridedir.

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