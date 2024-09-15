Nikah şahidi olup halay çekti

Nurhan İlhan ve Azad Kılınçaslan çifti, Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Çiftin nikah merasiminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile diğer aile fertleri nikah şahidi oldu.

ÖZEL NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Genç çifti tebrik eden Özel, ailelere "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Özel, buradaki açıklamasında, "Kılınçaslan, CHP'de büyük emekleri olmuş, CHP bayrağını hiç yerde bırakmamış, partimizi burada en iyi şekilde temsil etmiş bir yol ve siyaset arkadaşımız, hususi yaşamda da hepimize, partimize emeği olan bir büyüğümüz. İl Başkanımız Sayın Mahmut Duyan ile davetiyeyi getirdiklerinde çok sıkışık bir program vardı ama 'Bize bu düğüne gitmek düşer, bir yolunu bulacağız.' dedim." ifadelerini kullandı.

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Özel, Nurhan ve Azad çiftine nikah şahitliğini yapmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirtti.